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Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський вакцинувався від Covid, за останню добу в чергу на щеплення записалося 45 тис. Українців; світу не подолати пандемію до кінця року – переконує ВООЗ; у парламенті запрацювала сенсорна кнопка. Тепер навіть за бажання депутати фізично не зможуть проголосувати за колегу; у Фактах історія бізнесу, на який наважились саме в час пандемії, про заморожені данські фрикадельки, які вже замовляють українці до столу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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