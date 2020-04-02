Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні збільшується динаміка захворювання коронавірусом, більше нових хворих та померлих; МОЗ затвердив протокол лікування Covid-19 та готується до погіршення ситуації; Україна може виготовляти власні високоточні ПЛР-тести; Франція вже третій тиждень на суворому карантині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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