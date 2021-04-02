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Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розмова Володимира Зеленського з Джо Байденом. Про що говорили президенти і які результати перемовин; антирекорди захворюваності та смертності від Covid-19, небезпека нового південно-африканського штаму та українці, що досі ходять без масок в людних місцях; бізнес і карантин. Як вижити малим підприємцям і чим може допомогти держава.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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