Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: cмачно, ситно та різноманітно. Кому вигідно аби реформа харчування військових була заблокована; вони прославляють країну і завдяки їм нас поважають. Але чомусь український спорт не потрібен вітчизняній владі; українські ресторани у світовому рейтингу найкращих. Які саме заклади тепер стануть популярними серед міжнародних мандрівників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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