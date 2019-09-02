Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін провів перше робоче засідання, і зачинив двері для журналістів. Про нову схему роботи і нові рішення; до зими майже готові. Газовики накопичили у сховищах рекордну кількість блакитного палива; українські яблука дефіцитні і дорогі. Цьогорічний врожай втричі менший ніж зазвичай.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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