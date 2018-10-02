Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові вперше у суді заговорив Геннадій Дронов. Що розповів про трагічну ДТП; на Одещині спалах сибірки. Чи є небезпека для всієї України і як вберегтися від інфекції; правила отримання субсидій теперзначно суворіші. Факти дослідили, кого й чому позбавили допомоги.

Опубліковано Жовтень, 02 в 20:10



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