Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові вперше у суді заговорив Геннадій Дронов. Що розповів про трагічну ДТП; на Одещині спалах сибірки. Чи є небезпека для всієї України і як вберегтися від інфекції; правила отримання субсидій теперзначно суворіші. Факти дослідили, кого й чому позбавили допомоги.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-02
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