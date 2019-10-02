Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: політичні сили і звичайні українці дискутують щодо внесення змін до закону про окуповані території; на Світлодарській дузі ворог не полишає спроб підібратись поближче; звільнені з полону моряки отримали двокімнатні квартири; як не втрапити в халепу на роботі за кордоном.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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