Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: РНБО запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака і телеканалів Віктора Медведчука; стало відомо, кого саме убив напередодні російський снайпер на передовій; на Вінниччині запрацював потужний ситуаційний центр, майже тисяча його відеокамер фіксує злочини, аварії та пожежі; США і Євросоюз заявили про підтримку блокування проросійських телеканалів в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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