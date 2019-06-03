Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Леонід Кучма повертається у Мінський процес; у президента вже є речниця, нею стала журналістка Юлія Мендель; поліцейським, які важко поранили п’ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому – оголошено підозру.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.