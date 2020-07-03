Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада звільнила очільника Нацбанку Якова Смолія; майже 900 нових хворих на коронавірус в Україні за добу; російські окупанти впродовж 2020 року близько 500 разів не пропускали представників місії ОБСЄ на окуповану територію; на Прикарпатті спадає рівень води в річках.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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