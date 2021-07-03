Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 15 років тому він своєю автівкою вбив двох дівчат, а зараз прийшов до поліції з повинною; на Рівненщині буревій потрощив 9 тис. га насаджень, а почистити територію лісівникам забороняють правила; на передовій триває загострення; Президент закликав українців долучитися до флешмобу, аби підтримати футбольну збірну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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