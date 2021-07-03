Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Дарина Реготун |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 15 років тому він своєю автівкою вбив двох дівчат, а зараз прийшов до поліції з повинною; на Рівненщині буревій потрощив 9 тис. га насаджень, а почистити територію лісівникам забороняють правила; на передовій триває загострення; Президент закликав українців долучитися до флешмобу, аби підтримати футбольну збірну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (02.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (02.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.07.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка