Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нова акція і нові затримання. Схоже, росіяни більше не готові терпіти режим Путіна; найкращі парашутисти світу, національна гвардія, а ще тренер – дублер Тома Круза. Як готуються до світового рекорду; крафтове пиво. Виробляють його за унікальними рецептами, то ж і смак у нього – неймовірний.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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