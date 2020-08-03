Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві спіймали терориста, який захопив банк і погрожував вибухівкою; на майдані Незалежності влаштували акцію на підтримку бранця Кремля – Валентина Вигівського; космічний корабель Crew Dragon з астронавтами на борту повернувся з МКС. Такого у США не було вже 45 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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