Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 19 років спроб нарешті увінчались успіхом. Верховна Рада позбавила нардепів недоторканності; він працюватиме з відчиненими дверима і рятуватиме економіку від всесвітньої кризи. Факти познайомились з міністром Миловановим; з російського Ростова на Донбас прибули нові групи диверсантів. Яка ситуація нині на передовій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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