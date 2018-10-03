Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 3.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: армії передали модернізовані танки і БТР; Україна вимагає, аби Угорщина відкликала консула до кінця тижня; на Черкащині восьмирічний хлопчик – зі школи потрапив до реанімації.

Опубліковано Жовтень, 03 в 20:19



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.