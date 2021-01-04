Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 4 тис. нових хворих на коронавірус, але в жодній області не можна робити послаблень, низьку кількість у МОЗ називають ефектом свят; вбивство Павла Шеремета, не виключено, готували в Білорусі – з’явились нові подробиці справи; рясні дощі та густий туман очікують українців на Святвечір, до нас наближається Ахмет – потужний циклон з Європи; в країні стартує реєстрація на пробне ЗНО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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