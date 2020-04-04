Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу виявили ще 154 хворих на коронавірус; жителі Італії розповіли як дезінфікують себе і харчі, та які дикі тварини з’являються на їхніх вулицях; Київ встановить на вулицях камери за 65 млн, які розпізнаватимуть температуру тіла; помер екс-міністр Іван Вакарчук.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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