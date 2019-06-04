Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна нарощує агроекспорт, найбільше нашого купують в Азії та Євросоюзі, прем’єр Гройсман на потужній агровиставці Східної Європи; у Гаазькому суді ООН розглядають позов України проти Росії щодо фінансування Москвою тероризму, сьогодні доповідає наша делегація.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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