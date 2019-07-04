Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні українські пенсіонери з великим стажем та мізерними виплатами почали отримувати підвищені, по 2 тис. грн; до 15 липня ще можна змінити місце реєстрації для голосування; червень і липень помінялись температурою, спека змінилась помірною прохолодою, і так буде на вихідні і практично наступний тиждень, вночі +10, вдень окрім півдня максимум +26.

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