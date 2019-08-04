Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дві трагедії за одну добу: у штатах Техас та Огайо розстріляли людей – вже 29 загиблих; Південь країни накрили потужні зливи. Топить Одещину та Миколаївщину. Вже загинула одна людина; Росія палає: у Сибіру площа пожежі збільшується, а в Москві знову протести – затримано більше тисячі людей.

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