Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд звільнив Віталія Кличка з посади голови КМДА. Що робитиме очільник столиці; менше міністерств та віцепрем’єрів! Як злиття відомств у Кабміні позначиться на результативності реформ; лікар у відпустці – відділення закрили. На Волині батькам з хворими немовлятами немає куди звернутись.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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