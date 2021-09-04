Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в МВС назвали ймовірну причину пожежі у костелі святого Миколая у Києві; в Україні студенти живуть у гуртожитках у жахливих умовах і навіть платять за це гроші; український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських Ігор у Токіо; у Криму знову незаконні обшуки та арешти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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