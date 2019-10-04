Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліція називає дві версії причин катастрофи літака біля Львова; на передовій загострення, ворог гатить та будує нові позиції; Зеленський і Лукашенко налагоджують співпрацю, Білорусь повернула Україні засудженого журналіста.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.