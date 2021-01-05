Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: маємо понад 5 тис. нових хворих на Covid; після тривалих зволікань, Іран передав Україні звіт про збитий над Тегераном літак МАУ; КСУ відреагував на указ президента про відсторонення голови КСУ Тупицького; змінити постачальника газу й заощадити понад 3 грн на кубометрі блакитного палива – у час підвищення тарифів ми розкажемо, як не платити більше.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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