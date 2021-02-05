Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський пояснив чому підтримав запровадження санкцій проти трьох телеканалів, пов’язаних з Медведчуком; наскільки безпечні кисневі системи в коронавірусних лікарнях України; Україні підтвердили поставку 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novax; Росія висилає з країни іноземних дипломатів за начебто участь в акціях на підтримку Навального.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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