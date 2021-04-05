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Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві люди штурмують громадський транспорт, а таксі підняли ціни втричі; під КМДА шалені черги, чиновники не можуть обробити велику кількість запитів на спецперепустки; на Полтавщині виявили південно-африканський штам коронавірусу; Укразалізниця хоче здати в оренду вокзали та станції; на Волині триває збір березового соку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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