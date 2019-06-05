Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: процес розблоковано – у Мінську засідає Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі; новий ринок електроенергії уряд найвірогідніше запустить з 1-го липня, щоправда ціни споживачам обіцяє не піднімати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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