Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.06.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: процес розблоковано – у Мінську засідає Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі; новий ринок електроенергії уряд найвірогідніше запустить з 1-го липня, щоправда ціни споживачам обіцяє не піднімати.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2019-06-05
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