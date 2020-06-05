Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: резонансні кримінальні скандали у Кагарлику та Броварах привели на трибуну Ради главу МВС Арсена Авакова; в Україні знову понад півтисячі хворих на коронавірус; Зеленський виступає за розробку загальнонаціонального плану з подолання проблем ветеранів і родин загиблих військових.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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