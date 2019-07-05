Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: катівні в підвалах, вбивства за любов до України та танки на вулицях. 5 років звільнення Слов’янська; ексклюзивне інтерв’ю нового очільника Державної Митниці Максима Нефьодова; ринок електроенергії – це вбивство для малого бізнесу. Зі збільшенням тарифів зростуть і ціни на товари.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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