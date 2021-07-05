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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент закликає викорінити корупцію, контрабанду, злодіїв у законі та кримінал; Україна переглядатиме угоду про асоціацію з Європейським союзом; португальський острів Мадейра прийматиме до себе туристів щеплених будь-якою вакциною; кліматичні зміни висушують південні регіони України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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