Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у США вже три випадки стрілянини, Трамп закликав прийняти закон про перевірку покупців зброї; Мар’їнка відзначає 5 років звільнення від окупантів; у Росії вибухи на військовому складі; Україною прокотилась негода; овеча бринза, табакський сир та інші наїдки Бессарабії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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