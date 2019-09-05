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Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вищий Антикорупційний суд розпочав свою роботу. Які справи він розглядатиме і чому його відкриття так довго чекали; купити дешевий газ на зиму. Послуга від Нафтогазу, якою вже скористалися тисячі українців; головного свідка трагедії рейсу MH-17 Володимира Цемаха звільнено з-під варти. Попри прохання Європи не робити цього; українські фрукти та овочі повертаються до європейських ринків. Що було перешкодою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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