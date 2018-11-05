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Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть Катерини Гандзюк – правозахисники та громадські активісти вимагають  відставки очільників МВС та Генпрокуратури; про українське органічне молоко та його експортний потенціал; як облаштувати публічний простір, щоб усім було добре і зручно.

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