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Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: яка ситуація з апаратами ШВЛ в Україні та чому державні закупівлі так затримуються; хто ж стане наступним президентом Америки; суддя Конституційного суду Ігор Сліденко, який нещодавно подав у відставку, не уступає місце сиротам; інтерв’ю з Головнокомандуючим ЗСУ Русланом Хомчаком.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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