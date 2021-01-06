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Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уже кілька днів поспіль в Україні фіксується приріст хворих на Covid. За добу майже 7 тис.; на передовій ворог не припиняє провокацій; у цей день Україна здобула те, чого прагнула століттями – ми отримали Томос, а з ним і Православну церкву; святий вечір та Різдво Христове без родинних обіймів – цього року українці віддають перевагу святкуванню з близькими в он-лайн форматі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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