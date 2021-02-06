Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 4,3 тис. нових випадків коронавірусу; Україна завершить вакцинацію тільки до 2023 року; на передовій поранено двоє бійців, російські найманці обстріляли позиції біля Торецька та Сєверодонецька; снігом засипало Захід та Південь, людей просять без потреби не виходити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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