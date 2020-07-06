Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні найменше хворих на Covid за останні 3 тижні, 543 нових випадки; американські штати Флорида і Техас, де зафіксовано шалений сплеск інфікування, визнають – вони зарано послабили обмеження і тепер пожинають сумні плоди; він маловивчений та непередбачуваний, Факти зацікавились,чому в різних регіонах кількість хворих і тих, хто одужав, суттєво різниться.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.