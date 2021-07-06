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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесі знову обвалився будинок, на історичній Молдаванці впала стеля двоповерхівки; окупанти на Донбасі видали населенню 630 тис. російських паспортів; активна фаза міжнародних навчань Сі-Бриз 2021 розпочинається у Чорному морі; ситуація з поширенням коронавірусу у світі стабілізувалася.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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