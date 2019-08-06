Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій ворог підступно атакував, є загиблі, президент закликає зібрати нормандські переговори; нова влада обіцяє ФОПам велику чистку; українські пожежники не можуть рятувати людей у висотках; на одеських пляжах заборонили купатись; Росія назвала причини вибухів на складах Красноярського краю та пожеж у Сибіру.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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