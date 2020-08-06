Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Бейруті збільшується кількість загиблих і травмованих. Євросоюз вже виділив Лівану гроші; активісти заявляють що в порту Миколаєва зберігається більше селітри ніж у Бейруті. Проте адміністрація порту твердить що все вивезли; в Україні починається розпродаж в’язниць. Куди подінуть в’язнів та що буде на величезних територіях .

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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