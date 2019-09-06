Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перевірка будинків на аварійність. Чому влада зважилася на це лише після трагедії в Дрогобичі; стежити за власним здоров’ям – легко! Трохи часу, бажання, а головне – не боятися. Де і за скільки пройти онкоскрінінги; замкнене коло. Як сироті з інвалідністю здолати чиновницьку байдужість.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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