Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: померла легендарна оперна співачка Монсеррат Кабальє; бойлери для нагрівання води небезпечні – українські будинки до них не пристосовані; в Україні відзначають День вчителя.

Опубліковано Жовтень, 06 в 20:21



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.