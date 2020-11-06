Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Джо Байден перемагає у ключовій для перемоги Пенсильванії, однак Трамп схоже так просто віддавати Білий дім не збирається; Зеленський проінспектував новий контрольно-пропускний пункт у Щасті; Конституційний суд намагається ліквідувати антикорупційні органи, а народні обранці впливають на діяльність незалежного регулятора НКРЄКП.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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