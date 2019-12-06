Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: збільшується кількість загиблих в одеській пожежі, вже четверо жертв; попри напругу на фронті та обстріли, українські вояки святкують День Збройних сил України; Світловодськ замерзає вже другий місяць поспіль; курс долара падає, а ціни ростуть.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2019-12-06
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