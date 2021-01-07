Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: захоплення Капітолію, четверо вбитих та осуд світових лідерів у США, до чого призвело бажання Трампа будь-якою ціною втриматися на посаді; останній день перед локдауном – що підпадає під заборону від 8 січня; які молочні компанії обдурюють споживачів, продаючи замість якісного масла – хімічний продукт.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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