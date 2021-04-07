Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін оголосив про допомогу підприємцям; МОЗ обіцяє мільйони доз нової вакцини; Україна перша в Європі за смертністю від коронавірусу за минулу добу; триває засідання тристоронньої контактної групи щодо загострення на Донбасі; ціну на газ для населення зафіксують на рік вперед.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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