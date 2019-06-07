Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: штормове попередження в Україні. Які регіони очікує швальний вітер, дощ та град; вітчизняна полуниця. Чи використовують хімікати під час вирощування ягід; Збірні України та Сербії сьогодні гратимуть у Львові. Відбір на Чемпіонат Європи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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