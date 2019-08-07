Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський говорив з Путіним по телефону, закликав вплинути на бойовиків; за час перемир’я вже шестеро загиблих; в Україні зафіксували випадок дифтерії, МОЗ закликає терміново всім вакцинуватися; кількість районів зменшиться та з’являться префектури; у Кропивницькому газ зі сміттєзвалищ перетворюють на електроенергію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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