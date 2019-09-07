Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як полонених у Борисполі зустрічали родичі та друзі; на Сході країни обстріли не припиняються; Верховна Рада проголосувала за включення до порядку денного законопроекту про зменшення кількості народних депутатів до 300.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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