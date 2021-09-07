Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: лікарям доведеться утилізувати вакцини від коронавірусу, термін придатності яких невдовзі сплине; Верховна Рада повернулась із канікул і ухвалила закон про індустріальні парки; мера Кривого Рогу Костянтина Павлова не вбивали; хитру оборудку провернули в Харківській області.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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